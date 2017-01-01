Стал известен первый соперник команды Шевченко в 2018 году

Сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира-2018, где сыграет в одной группе с Россией.

Сборная Украины сыграет спарринг в Испании Reuters

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии 23 марта в Испании.

Такую информацию подтвердил президент федерации футбола Саудовской Аравии принц Адель бин Эззат на встрече с прессой.

Сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира-2018, где сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Египтом. Команду тренирует известный аргентинец Хуан Антонио Пицци, пишет Al Jazeera.

Ранее поединки с Саудовской Аравией и Японией анонсировал и тренер сборной Украины Андрей Шевченко, но тогда еще окончательной договоренности не было.