Бельгийский "Андерлехт" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Состоялась жеребьевка 1/4 ЛЕ УЕФА

В пятницу, 17 марта, в Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы

Бельгийский "Андерлехт" сыграет с "Манчестер Юнайтед". "Сельта" примет "Генк" украинца Малиновского. "Аякс" сразится с "Шальке", за который выступает Евгений Коноплянка. А "Лион" сыграет с "Бешикташем", сообщает сайт УЕФА.

"Андерлехт" — "Манчестер Юнайтед"

"Сельта" — "Генк"

"Аякс" — "Шальке"

"Лион" — "Бешикташ"

Первый матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 13 апреля, а ответные поединки будут сыграны 20 апреля.

Напомним, ранее в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17.