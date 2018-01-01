Стали известны вероятные сроки боя Макгрегора с Нурмагомедовым

Бой должен состояться в 2018 году.

Конор Макгрегор может драться против Хабиба Нурмагомедова Delfi.ua

Бой между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым может состоятся в 2018 году, заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

"Мы собираемся встретиться с Конором в Вегасе. Я не виделся с ним после инцидента в Нью-Йорке. Надеюсь, это случится в июне. Уверен, что он хочет драться с Хабибом. И уверен, что Хабиб тоже готов к этому поединку. Он должен состояться в 2018 году", — заявил Уайт, сообщает mmafighting.com.

Напомним, в августе 2017 года в Лас-Вегасе состоялся самый кассовый поединок в истории бокса. В бою между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером победу одержал американец.

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