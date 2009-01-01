Стало известно, что стоит на кону поединка Кличко и Джошуа

Кличко и Джошуа будут драться за титул суперчемпиона WBA.

Владимир Кличко и Энтони Джошуа.

Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса, сообщается на сайте klitschko-brothers.com.

По его словам, звание "регулярного" чемпиона WBA оспорят Фрес Окендо и Шеннон Бриггс.

"В тяжелом весе мы создали турнир, который не смогли завершить в прошлом году из-за различных проблем, — цитирует Мендосу Boxing Scene. — Поэтому я проясняю: Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут драться за титул суперчемпиона, а звание "регулярного" чемпиона в бою разыграют Фрес Окендо и Шеннон Бриггс. Победитель поединка Кличко – Джошуа должен сразиться с Луисом Ортисом, победитель боя Бриггс – Окендо — с Александром Устиновым".

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа в конце апреля 2017 года в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли".