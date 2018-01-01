Стало известно, где может продолжить карьеру Ярмоленко

"Эвертон" может вернуться к попытке приобрести хавбека сборной Украины.

Андрей Ярмоленко может переехать в Англию @BVB

Футболист дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в английском "Эвертоне".

Интересно, что до перехода в немецкий клуб команда из Ливерпуля уже интересовалась возможностью приобретения украинца, однако руководство киевского "Динамо" ответило англичанам отказом.

После того, как руководство "Боруссии" решило продать Ярмоленко, "Эвертон" может вернуться к попыткам приобрести хавбека сборной Украины, сообщает портал transfermarketweb.com.

О возобновлении интереса "ирисок" к Ярмоленко также сообщает немецкий Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко уже нынешним летом может покинуть немецкий клуб.

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