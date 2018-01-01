Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сразятся в заключительном туре УПЛ

Киевский и донецкий клубы сыграют в столице.
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сразятся в воскресенье, 20 мая, говорится на сайте УПЛ.
Матч состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, пишет УНИАН.
Расписание матчей 32-го тура УПЛ:
Суббота, 19 мая
"Карпаты" — "Сталь" (17:00);
"Черноморец" — "Зирка" (17:00);
"Александрия" — "Олимпик" (19:30);
20 мая
"Ворскла" — "Заря" (17:00);
"Верес" — "Мариуполь" (17:00);
"Динамо" — "Шахтер" (19:30).
Напомним, в 29-м туре УПЛ "Шахтер" победил "Мариуполь" со счетом 1:0, а "Динамо" с таким же счетом обыграло "Ворсклу". В 28 туре противостояния "горняки" забили "Ворскле" четыре гола.
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