Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сразятся в заключительном туре УПЛ

Киевский и донецкий клубы сыграют в столице.

"Динамо" и "Шахтер" сразятся в заключительном туре УПЛ вечером 20 мая Скриншот с upl.ua

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей заключительного — 32-го — тура противостояния сезона 2017/2018 годов.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сразятся в воскресенье, 20 мая, говорится на сайте УПЛ.

Матч состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, пишет УНИАН.

Расписание матчей 32-го тура УПЛ:

Суббота, 19 мая

"Карпаты" — "Сталь" (17:00);

"Черноморец" — "Зирка" (17:00);

"Александрия" — "Олимпик" (19:30);

20 мая

"Ворскла" — "Заря" (17:00);

"Верес" — "Мариуполь" (17:00);

"Динамо" — "Шахтер" (19:30).

"Динамо" и "Шахтер" сразятся в заключительном туре УПЛ вечером 20 мая Скриншот с football.ua

Напомним, в 29-м туре УПЛ "Шахтер" победил "Мариуполь" со счетом 1:0, а "Динамо" с таким же счетом обыграло "Ворсклу". В 28 туре противостояния "горняки" забили "Ворскле" четыре гола.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram