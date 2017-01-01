Стало известно, когда в СНГ пройдет первый бойцовский турнир UFC

Планируется, что состязание пройдет в одном из крупнейших спортивных комплексов.

Логотип UFC Profc.com.ua

Первое на территории СНГ состязание в рамках "Абсолютного бойцовского чемпионата" ( UFC ) пройдет в сентябре 2018 года в Российской Федерации.

Соревнования состоятся в московском спорткомплексе "Олимпийский". Об этом в пятницу, 12 января, сообщает "RT" со ссылкой на собственные источники. "UFC действительно оформил предварительную аренду спорткомплекса на 14 и 15 сентября, но она окончательно еще не подтверждена", — заявили они. Позднее Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что состязание в Москве, скорее всего, будет организовано под его сына. "Сначала он сразится в апреле с Тони Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Конором Макгрегором. Хотя не исключаю того, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет", —сказал он.

К слову, UFC — американская промоутерская компания — давно считается в среде экспертов и любителей спорта сильнейшей в мире по составу бойцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский боксер чемпион опубликовал социальную рекламу с украинскими военными.