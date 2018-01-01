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В Сети опубликовали состав символической сборной 1/8 финала ЧМ-2018

Сегодня, 19:45

В список попали как признанные звезды, так и молодые-перспективные участники мундиаля.

Сборная символ 2
Reuters
Журналисты известного западного веб-портала Bleacher Report составили список футболистов, которые своей игрой заслужили попадание в символическую сборную 1/8 финала мирового футбольного первенства, проходящего в России.

Как сообщается на странице портала в сервисе микроблогов Twitter, в нее вошли вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель, защитники сборной Росии Мариу Фернандес и Илья Кутепов, защитники сборной Англии Джон Стоунс и Гарри Магуайр, защитник сборной Уругвая Диего Лаксальт, полузащитники и нападающие сборной Франции Поль Погба, Н'Голо Канте, Киллиан Мбаппе, а также уругвайский форвард Эдинсон Кавани и форвард сборной Бразилии Неймар.

Сборная символ 2
Reuters

НАпомним, ранее стали известны  все участники  1/4 финала ЧМ-2018.

 

 

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Теги:  
спорт, футбол, ЧМ-2018, сборная, ЧМ-2018, 1/8 финала, Уругвай, Бразилия, Франция, Россия, Англия
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