Стало известно, кто получил украинский "спортивный Оскар"

Вручение награды проходило в Киеве в Украинском доме.
Лучшими спортсменами 2017-го признаны олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фехтования на саблях Ольга Харлан и чемпион мира и Европы по боксу Александр Хижняк, говорится на странице Национального олимпийского комитета Украины.
По его данным, в номинации "Сенсация года" победила серебряная призерша чемпионата мира по легкой атлетике Юлия Левченко, а лучшей командой назвали сборную нашей страны по синхронному плаванию.
Напомним, в марте первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что украинские спортсмены временно не будут посещать международные турниры по всем видам спорта на территории Российской Федерации.