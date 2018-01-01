Стало известно, в какой клуб перешел легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон

Слухи о завершении карьеры игрока итальянца оказались сильно преувеличенными.
Соответствующее сообщение в пятницу, 6 июля, было опубликовано на интернет-портале клуба. Как говорится в тексте, трудовое соглашение Буффон подписал на один сезон. В документе также сразу предусмотрен вариант продления на аналогичный срок. Финансовые условия сделки держатся в секрете обеими сторонами.
К слову, вместе с "Ювентусом" Буффон одиннадцать раз выигрывал Серию А – чемпионат Италии, а со сборной Апеннинского полуострова в Германии в 2006-м добился победы в чемпионате мира.
Напомним, ранее сообщалось о том, в какой клуб и на какую зарплату перейдет Криштиану Роналду.
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