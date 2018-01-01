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Стало известно, в какой клуб перешел легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон

Сегодня, 20:57

Слухи о завершении карьеры игрока итальянца оказались сильно преувеличенными.

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Джанлуиджи Буффон в бытность игроком "Ювентуса" Reuters
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, прославившийся выступлениями за клуб "Ювентус" (Турин) и сборную Италии, недолго находился в статусе свободного агента и подписал трудовое соглашение с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Соответствующее сообщение в пятницу, 6 июля, было опубликовано на интернет-портале клуба. Как говорится в тексте, трудовое соглашение Буффон подписал на один сезон. В документе также сразу предусмотрен вариант продления на аналогичный срок. Финансовые условия сделки держатся в секрете обеими сторонами.

К слову, вместе с "Ювентусом" Буффон одиннадцать раз выигрывал Серию А – чемпионат Италии, а со сборной Апеннинского полуострова в Германии в 2006-м добился победы в чемпионате мира.

Напомним, ранее сообщалось о том, в какой клуб и на какую зарплату перейдет Криштиану Роналду.

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Теги:  
клуб, футбол, Пари Сен-Жермен, вратарь, Джанлуиджи Буффон
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