У "Шахтера" есть будущее, но все мы прекрасно понимаем, что на данный момент у команды отсутствуют болельщики, подчеркнул Яремченко.

Футболисты "Шахтера" Официальный сайт ФК "Шахтер" Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. Так, в группе F, в Харькове донецкий "Шахтер" примет итальянский "Наполи".

Накануне поединка футбольные эксперты поделились своими прогнозами, сообщает dynamo.kiev.ua.

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Валерий Яремченко подчеркнул, что "Шахтер" стал заложником политической ситуации.

"У "Шахтера" есть будущее, но все мы прекрасно понимаем, что на данный момент у команды отсутствуют болельщики. Поверьте мне, что многие люди хотят сохранить "Шахтер" в Украине. Не думаю, что "оранжево-черные" проявят себя на европейской арене, потому что там все намного серьезнее", — подчеркнул он.

"Какой "Шахтер" мне больше нравится: Фонсеки или Луческу? Мне больше нравился "Шахтер" Яремченко, в котором я играл, а затем и тренировал. Что касается Фонсеки... у нас разве есть чемпионат Украины? После того как уехал Луческу из "Шахтера", в клубе больше никто не работает. Никого нет. Это все "липовое". Понимаете? Сделали "липовый" чемпионат, где выступают 12 команд, а за чемпионство борются всего два клуба", — отметил футбольный специалист.

"У "Шахтера" есть шансы победить "Наполи". Если бы у команд не было шансов победить — ни "Шахтер", ни "Наполи", ни любая другая команда не выходила бы на поле", — добавил Яремченко.

Украинский футбольный комментатор Роберто Моралес заявил: "Наполи" — команда с атакой, и поэтому я ставлю на результативность, на "тотал больше". Но это команда, которая несовершенна в защите, а значит, "Шахтер" должен забить. Соответственно, ставим на "Обе забьют". Также я ставлю на победу "Наполи", и поэтому, если "Обе забьют" и "Наполи" победит, тогда тотал гостей должен быть "больше 1.5", — сказал Моралес.

Известный российский комментатор Алексей Андронов подчеркнул: "Шахтёр" начинает свой путь в Лиге чемпионов игрой с "Наполи". Совсем, видимо, не верят букмекеры в украинский клуб. Коэффициенты с большим перекосом в сторону "Наполи".

"Мне кажется, не стоит быть такими смелыми в ожиданиях и предсказаниях сейчас, потому что возможности "Шахтёра" применительно к европейской арене мы пока оценить не можем, но команда достаточно опытная.

Вижу здесь другой интересный вариант, предлагаю не отталкиваться от результата встречи, который, на мой взгляд, может быть абсолютно любым, ведь встреча на три результата. Я думаю, что ни те, ни другие не будут сидеть сзади, будут искать счастья у чужих ворот. Исходя из этого, коэффициент 2,01 на вариант "обе забьют и тотал больше 2,5 мяча" мне нравится. Самый логичный вариант на эту встречу, — сказал Алексей.

Бывший защитник "Шахтера" Александр Сопко подчеркнул, что к сегодняшнему поединку футболисты "Шахтера" начали неосознанно готовиться еще с момента жеребьевки.

"Эмоции будут зашкаливать. Во внутреннем чемпионате сыграно уже 8 туров, и команда набрала неплохой ход. "Наполи" в тонусе, возможно, даже чуть проигрывает. Тактическое разнообразие в игре "Шахтера" и большой опыт еврокубковых поединков позволят играть с итальянцами более уверенно", — отметил он.

"Проблемой для "горняков" может стать то, что "Наполи" проповедует высокий прессинг. А на то, как "горняки" выходят из обороны, иногда бывает тревожно смотреть. Наигрывают Пятова — в той ситуации, когда ему остается просто побыстрее вынести мяч подальше от своих ворот. У меня надежда на Ракицкого с его умением отдать точный пас сразу из первой зоны в третью. Фред — тоже мастер разрезных передач. Но я не думаю, что "Наполи" будет делать упор только на высокий прессинг. Сарри очень хорошо вышколил их тактически, научил гибкости. Поэтому итальянцы будут действовать по ситуации. Если увидят, что давление не работает, не станут этим злоупотреблять.

Очень нежелательно в игре с любой итальянской командой пропускать первыми. Они могут засушить игру, удержать даже малейшее преимущество, это в их характере. Плюс прекрасно играют на контратаках", добавил он.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Виктор Грачев указал, что "Наполи" уверенно прошел "Ниццу" в квалификации, мощно стартовал в Серии А.

"Считаю "Наполи" в этом сезоне кандидатом на чемпионство в Италии. "Шахтеру" нужно грамотно сыграть в обороне, чтобы отрабатывали в защите все. Контратаки у "Наполи" весьма серьезные. Нельзя дать им пространство и не позволить разбежаться, переиграть тактически. Также надо не допускать брака в передачах и завершать атаки без ненужных потерь мяча, чтобы успевать возвращаться и встречать соперника на его половине поля.

Очень хочется взять очки в первом матче. У "горняков" сложная и непредсказуемая группа. Выйти в плей-офф ЛЧ любому под силу. Если обыграем "Наполи", это будет хорошим заделом. Думаю, все может решить один мяч, голевых моментов будет немного и надо выжимать максимум", — сказал Грачев.

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