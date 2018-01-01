Старт УПЛ: "Динамо" - "Ворскла" 1:0, "Десна" - "Шахтер" 0:2, видео голов

Завершились первые два матча Украинской премьер-лиги сезона 2018/2019. "Динамо" играючи победило полтавчан, а дебют "Десны" был испорчен мощной игрой "горняков".

Прошли первые матчи стартовавшей Украинской премьер-лиги, сезон 2018/2019. В рамках лиги "Динамо" провело матч с "Ворсклой", а "Шахтер" сразился с дебютантом УПЛ "Десной".

Игра Динамо-Ворскла оказалась на удивление неинтересной - "Ворскла" не блистала изысками тактики, а "Динамо", словно ядовитая кобра, ждала малейшей ошибки соперника. И дождалась - на 34-й минуте после скоординированной атаки "динамовцев" Ардин Даллку, пытаясь спасти ворота от мяча, "подправил" его траекторию, заработав таким образом автогол - первый в сезоне 2018/2019 года.

В дальнейшем игра шла почти постоянно на половине полтавчан - иногда "Ворскла" огрызалась контратаками, но это были редкие эпизоды. Игра почти все время принадлежала "Динамо". В конце лишь Мысюк попытался исправить ситуацию и атаковал ворота - но его удар достаточно легко взял Бойко.

В целом, это не та игра, которая может запомниться - по меткому выражению обозревателя, запомнить тут можно разве что результат, но не игру.

"Динамо" - "Ворскла" 1:0

Гол: Ардин Даллку 34 (автогол)

"Динамо": Денис Бойко - Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Николай Морозюк - Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 75), Виталий Буяльский - Беньямин Вербич, Виктор Цыганков - Артем Беседин

"Ворскла": Богдан Шуст - Вадим Сапай, Ардин Даллку, Александр Чижов, Игорь Пердута - Сандро Кобахидзе (Гегам Кадимян 71), Владимир Чеснаков, Дмитрий Кравченко (Артем Габелок 82), Павел Ребенок - Владислав Кулач (Марьян Мысык 64) - Юрий Коломоец

Предупреждения: Николай Морозюк 39 - Александр Чижов 37, Дмитрий Кравченко 46, Сандро Кобахидзе 49, Владислав Кулач 63, Владимир Чеснаков 82, Марьян Мысык 84

Можно долго рассуждать, повезло ли "Десне" в первом матче, или нет, но факт есть факт - дебютант УПЛ вышел на поле против действующего чемпиона Украины. И показал неплохой уровень - весь матч команда активно атаковала, раз за разом пытаясь забить - но мастерство "горняков" оказалось выше, и все атаки "Десны" отразили.

В свою очередь, сначала Ракицкий, Данченко и Мораес обыграли Литовку, который не взял удар Мораеса, принеся один гол в копилку "Шахтера". А в начале второго тайма Марлос мастерски прорвался через защиту черниговцев и точным ударом еще больше увеличил отрыв. Уже в конце матча команды "обменялись" острыми моментами - но Данченко не решился бить по воротам "Шахтера", хотя Пятов был уже дезориентирован, а "ответочка" от Дентиньо прошла выше ворот.

В целом, по мнению обозревателей, матч получился ярким и запоминающимся - "Шахтер" продемонстрировал свой профессионализм, а черниговская команда показала неплохую, как для дебютанта, игру против одной из сильнейших украинских команд.

"Десна" - "Шахтер" 0:2

Голы: Мораес (31), Марлос (55)

"Десна": Литовка - Мостовой, Братков, Гитченко, Люлька - Коберидзе (Старенький, 72) - Волков, Огиря, А. Фаворов (Хльобас, 46), Д. Фаворов (к) - Филиппов (Ковпак, 81)

"Шахтер": Пятов - Матвиенко, Ракицкий, Хочолава, Данченко - Степаненко (к), Патрик (Майкон, 62) - Фернандо (Тайсон, 60), Коваленко (Дентиньо, 76), Марлос - Мораес

Предупреждения: Коберидзе (45 + 1) - Патрик (24), Ракицкий (91)

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