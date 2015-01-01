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Стартовало самое престижное ралли в мире: первый победитель "Дакар-2017", опубликованы фото

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Дакар-2017 < >
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1 / 8 "Дакар-2017": Мотоциклисты вышли на старт. (vk.com/dakar_news)

В этом году гонки пройдут по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.

Дакар-2017
В Парагвае стартовало одно из самых престижных ралли в мире. vk.com/dakar_news
Сегодня, 2 января, в столице Парагвая Асунсьоне стартовало одно из самых престижных ралли в мире авто-мото-спорта "Дакар-2017".

В этом году гонки пройдут по территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Всего на старт выйдут 316 транспортных средств из 59 стран мира, пишет Укринформ.

Уже определился и первый победитель. Им стал мотогонщик француз Ксавье де Султре, сообщается на странице соревнований в Twitter.

"Француз Ксавье де Султре показал победу на первом этапе", — говорится в сообщении. 

По традиции, соревнования проходят в четырех категориях — авто, мото, квадроциклы и грузовики. Всего запланировано 12 этапов, каждый из которых будет длиться ровно один день. 

Теги:  
Парагвай, старт, ралли, гонка, авто, мотоцикл, Дакар
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