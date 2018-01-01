"Страна 404". В Сети потешаются над появлением россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Пользователи высмеяли форму команды России, охарактеризовав ее, как "50 оттенков серого".

Российские спортсмены вышли под нейтральным флагом и в неприметной форме. Фото: скриншот видео Youtube

В Южной Корее в городе Пхенчхан 9 февраля прошла церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. В параде наций на 35-тысячном стадионе столицы Игр-2018 приняли участие атлеты из 92 стран.

Однако наибольший резонанс вызвал выход спортсменов из Российской Федерации. Россияне приняли участие в торжественном мероприятии под нейтральным флагом и в форме без отличительных знаков их страны. Соцсети взорвались фотожабами на эту тему.

Пользователи активно комментируют выход России, как "страны 404".

"Это какая-то страна 404", - пишет Александр Ворошило в Facebook.

"В ватниках вроде идут - значит, русские", - троллит команду Сергей Лукьянчук.

"Всем кокошники раздать, в них и выступать", - комментирует Сергей Иноземцев.

"Как гордо и с высокоподнятой головой идут наши, конечно же, наши! А флаг олимпийский-то как красиво развивается над головой, это, кстати, значит, что наши спортсмены самые сильные на планете, сильнее всех остальных вместе взятых! Ведь все страны идут под тряпками своих государств, а нашим спортсменам в дань уважения и признания их силы отдельно разрешили гордо нести флаг объединяющий их всех, вот!" - иронизирует Олег Пинаев.

Однако в России не сомневаются в успехах своих спортсменов на Играх-2018 и утверждают, что они "будут побеждать вопреки всему".

Напомним, сборную России не допустили к Олимпийским играм-2018 из-за допингового скандала. Отдельные атлеты этой страны получили право участия в Олимпиаде, прошли под олимпийским флагом и в нейтральном статусе "олимпийские атлеты России".

Как ранее сообщалось, на Олимпиаде в Пхенчхане около 3 тысяч спортсменов из 92 стран мира будут бороться за награды в 15 видах спорта.