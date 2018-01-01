Страна Европы заявила о намерениях бойкотировать чемпионат мира-2018 в России

Причиной стал резонансный инцидент с отравлением экс-шпиона Скрипаля и его дочери.

Исландская делегация может проигнорировать ЧМ-2108 в России Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор сообщил о предстоящих планах страны на чемпионат мира по футболу , который пройдет в 2018 году в России. Причиной возможного отказа европейского государства от участия в спортивном турнире международного масштаба стала ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Для нас очень важно показать Исландию в лучшем свете, когда столько глаз приковано к нам. Это был серьезный прецедент, который повлиял не только на британцев. Нам нужно обсудить, что делать, и поговорить с нашими союзниками. Решения о поездке исландской делегации еще не было принято", — приводит цитату Тора ruv.is.

Напомним, ранее об аналогичных действиях заявляли в Соединенном Королевстве. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон пригрозил бойкотом ЧМ-2018 по футболу в России.