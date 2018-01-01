"Су*а и тварь последняя": в Сети набросились на футболиста сборной Украины за фото в России

В комментариях к фото пользователи возмутились тем, что Зинченко поехал отдыхать в Россию.

Александр Зинченко

Пользователи Instagram засыпали оскорблениями футболиста сборной Украины по футболу Александра Зинченко, выступающего за английский "Манчестер Сити", за фото с рыбалки в Краснодарском крае.

Зинченко выложил в своем Instagram фото, сделанное в краснодарском Мезмае, где его запечатлили с пойманной рыбой.

В комментариях к фото пользователи возмутились тем, что он поехал отдыхать в Россию.

"Дурачок вы, Александр. Зная, какая ситуация между двумя странами, спокойно едете себе на отдых на Россию. Позор вам, и тем, кто у вас, какой пример подаете молодежи? Отписка. Тьфу", - написал taras_zakarchyn.

"Ах ты ж тварь собачья. В России, сука, рыбу ловишь? (...) Идет война, а ты, скотина, спускаешь все смерти украинских и не только воинов в туалет. Люди умирают, а калека, которая представляет нашу страну в России, радуется. Ты сука, и тварь последняя. Чтобы ты играл в четвертом дивизионе Мадагаскара", - пишет taras_baranovskyy.

"Хорошей рыбалки. И не задерживайся, Витя Янукович уже заждался тебя на дне", - пишет marichkasky.

Ранее президента ассоциации мини-футбола Волыни, Сергея Голоскокова, принимавшего участия в боевых действиях на Донбассе, раскритиковали за фото с российским флагом в знак поддержки сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Голоскоков был запечатлен на фотографии своего друга в соцсети после матча между сборными России и Саудовской Аравии. "Если Сергей запутался, тогда у него остается мало времени, чтобы определиться: или Украина, в которой он живет, работает, защищает, или "Россия - вокзал, чемодан", - возмутились в организации "Союз воинов АТО Волыни".

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