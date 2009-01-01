Суркис назвал задачи, которые стоят перед "Динамо"

У Хацкевича есть желание принести клубу новые титулы, отметил управленец.

Игорь Суркис Скриншот видео с youtube.com

Президент киевского "Динамо"заявил, что перед командой стоит ряд задач, в частности, — попадание в групповой этап

Об этом он рассказал, комментируя назначение белоруса Александр Хацкевич главным тренером ФК, говорится на сайте клуба.

В то же время управленец подчеркнул, что у специалиста есть амбиции и желание принести "Динамо" новые титулы, поставить хорошую, качественную игру.

"Задачи, которые стоят перед командой — это, прежде всего, попадание в групповой этап Лиги чемпионов, выигрыш золотых медалей чемпионата и Кубка страны... И Александр Николаевич с этими задачами согласился", — добавил Суркис.

Ранее главным тренером "Динамо" был Сергей Ребров, в конце мая он заявил об отставке с поста. Позже наставник сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что во главе команды специалист "достиг всего".

Видео: ФК "Динамо" Київ