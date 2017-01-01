Свитолина победила четвертую ракетку мира и вышла в финал престижного турнира в Брисбене

Почти год назад Свитолина проиграла Плишковой на этой же стадии турнира в Брисбене.

Свитолина вышла в финал турнира в Брисбене @BrisbaneTennis

На проходящем в австралийском Брисбене турнире серии Пример украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал.

В матче 1/2 финала 23-летняя украинка в двух сетах обыграла четвертую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову со счетом 7:5, 7:5.

Отметим, что почти год назад Свитолина проиграла Плишковой на этой же стадии турнира в Брисбене. Таким образом чешская теннистка не смогла защитить титул, а украинка взяла убедительный реванш за поражение в 2017-м. Счет по личным встречам по прежнему в пользу Каролины: 4:2.

В финале Свитолина сыграет против представительницы Беларуси Александры Саснович, которая сенсационно вышла в главный матч турнира.

С новой недели Элина возвращается на четвертое место в рейтинге WTA независимо от результата финального поединка в Брисбене.

Напомним, ранее Свитолину признали лучшей теннисисткой года в поединках на харде.