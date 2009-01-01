Свитолина признана лучшей теннисисткой планеты в феврале

Соперницами украинки, которой удалось набрать 63% голосов, были француженка Кристина Младенович (27%) и чешка Каролина Плишкова (10%).

Элина Свитолина brisbaneinternational.com.au

Лучшей теннисисткой мира в феврале признана первая ракетка Украины Элина Свитолина

Об этом сообщил официальный сайт WTA.

Соперницами украинки, которой удалось набрать 63% голосов, были француженка Кристина Младенович (27%) и чешка Каролина Плишкова (10%).

В феврале Свитолина выиграла 13 матчей подряд, сумев завоевать два титула — на Тайване и в Дубае. Кроме того, столь успешные выступления принесли украинке статус десятой ракетки мира.

Напомним, ранее Свитолина впервые в истории украинка вошла в ТОП-10 сильнейших теннисисток мира.

Фото: wtatennis.com.