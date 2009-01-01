Свитолина пробилась в финал престижного турнира в Канаде, опубликовано видео

Свитолиной понадобилось два сета, что справиться с Симоной Халеп.

Свитолина пробилась в финал престижного турнира в Канаде Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA Premier 5 Rogers Cup, который проходит в Торонто, Канада.

Соперницей украинки была вторая ракетка мира Симона Халеп, сообщает 112.ua.

Свитолиной понадобилось два сета, что справиться в девятый раз в своей карьере над Симоной. Итоговый счет матча 6-1, 6-1.

"Это был очень тяжелый матч для меня психологически, так как я второй раз за день выступала на этом корте. Было тяжело и потому, что Халеп возвращала назад много мячей, но я была сфокусирована на своей игре и работала над каждым ударом. Это великолепный турнир, я, конечно же, рада своему выступлению здесь. Просто наслаждаюсь этим моментом. Буду стараться сделать все для того, чтобы с помощью моей команды полностью восстановиться и быть готовой к финальному матчу", — сказала Свитолина.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка ворвалась в ТОП-5 лучших теннисисток мира.

Видео: WTA.