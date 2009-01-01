Свитолина разгромила экс-россиянку на престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Это уже третья подряд победа Элины в очном противостоянии с Гавриловой и теперь украинская теннисистка вышла вперед: 4-3.
Десятый номер мировой классификации Свитолина со счетом 6:2, 6:1 одержала убедительную победу над 27-й "ракеткой" мира экс-россиянкой Дарьей Гавриловой, которая представляет Австралию, сообщает Укринформ.
Свитолина сумела реализовать все шесть заработанных брейк-пойнтов, тогда как Гаврилова ответила лишь двумя.
Это уже третья подряд победа Элины в очном противостоянии с Гавриловой и теперь украинская теннисистка вышла вперед: 4-3.
.@ElinaSvitolina extends win streak to 15 matches!— WTA (@WTA) 12 березня 2017 р.
Cruises past Gavrilova 6-2, 6-1 for a spot in @BNPParibasOpen Round of 16 pic.twitter.com/0eRMgVmtov
За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с 7-м номером "посева" испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в свою очередь взяла верх над американкой Кайлой Дэй - 3:6, 7:5, 6:2.
Напомним, Свитолина в феврале біла признана лучшей теннисисткой мира.
фото: видео: btu.org.ua