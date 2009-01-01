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Свитолина разгромила экс-россиянку на престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 09:46

Это уже третья подряд победа Элины в очном противостоянии с Гавриловой и теперь украинская теннисистка вышла вперед: 4-3.

Свитолина, теннис
Элина Свитолина btu.org.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier Mandatory BNP Paribas Open в американском городе Индиан-Уэллс с призовым фондом 7,699 миллионов долларов.

Десятый номер мировой классификации Свитолина со счетом 6:2, 6:1 одержала убедительную победу над 27-й "ракеткой" мира экс-россиянкой Дарьей Гавриловой, которая представляет Австралию, сообщает Укринформ.

Свитолина сумела реализовать все шесть заработанных брейк-пойнтов, тогда как Гаврилова ответила лишь двумя.

Это уже третья подряд победа Элины в очном противостоянии с Гавриловой и теперь украинская теннисистка вышла вперед: 4-3.


За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с 7-м номером "посева" испанкой Гарбинье Мугурусой, которая в свою очередь взяла верх над американкой Кайлой Дэй - 3:6, 7:5, 6:2.

Напомним, Свитолина в феврале біла признана лучшей теннисисткой мира. 

фото: видео: btu.org.ua

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Свитолина, теннис, турнир, украинка, Гаврилова, россиянка, Австралия
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