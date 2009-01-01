Свитолина выиграла престижный турнир в Канаде

Наша соотечественница победила в финале бывшую первую ракетку мира.

Элина Свитолина Reuters

В Торонто украинская теннисисткавыиграла престижный турнир WTA Premier 5 — Rogers Cup, или Открытый чемпионат Канады, она получит за победу 502 тыс. долларов призовых.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что в финальном матче наша соотечественница обыграла экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки – 6:4, 6:0.

В ходе турнира Свитолина также победила россиянку Дарью Касаткину (7:6, 6:4), американку Винус Уильямс (6:2, 6:1), испанку Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:4, 6:3) и румынку Симону Халеп (6:1, 6:1).

"Это был пятый финал Свитолиной в этом сезоне — она выиграла все", — говорится в статье. Три из пяти трофеев спортсменка завоевала в престижной серии Premier 5, которая уступает только турнирам серии Большого Шлема.

Напомним, в июне стало известно, что Элина Свитолина поднялась на пятую — рекордную для себя позицию в обновленном рейтинге WTA, а лучшей теннисисткой мира была признана Анжелика Кербер из Германии.