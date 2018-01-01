Свитолина выиграла турнир в Риме второй раз подряд, обыграв первую ракетку мира. Видео

Украинская теннисистка обыграла румынку со счетом 6:0, 6:4.
В финале она выступала против лучшей теннисистки мира, румынки Симоны Халеп.
Как сообщается на странице соревнований в Twitter, украинская теннисистка обыграла румынку со счетом 6:0, 6:4.
Свитолина получила третий титул WTA в сезоне и выиграла восьмой финал подряд (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – в 2017 и Брисбен и Дубай уже в 2018).
Напомним, Свитолина вышла в финал, победив в полуфинале Анетт Контавейт из Эстонии. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3.
Ранее Свитолина выиграла престижный турнир в Дубае.
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