Сын Зидана освободит для Лунина место в "Реале" — Marca

Лука Зидан станет одним из первых игроков, которые покинут "Реал" этим летом.

Андрей Лунин может стать игроком «Реала» УНИАН

Украинский вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин заменит в мадридском "Реале" молодого голкипера Луку Зидана, являющегося сыном экс-наставника "сливочных".

Зидан-младший станет одним из первых игроков, которые покинут "Реал" этим летом, пишет испанская Marca.

Отмечается, что Лука Зидан не вписывается в планы молодежной команды, тем более, что уход с поста главного тренера Зинедина Зидана оставил юного футболиста в щекотливом положении, несмотря на то, что юный вратарь продолжает прогрессировать.

В случае ухода Зидана-мледшего в другой клуб, Лунин может занять место третьего вратаря "Реала", которое в прошлом сезоне занимал Лука.

Напомним, ранее сообщалось, что "Заря" и "Реал" достигли принципиальной договоренности о переходе в мадридский клуб Андрея Лунина.

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