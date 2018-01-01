Сын Зидана показал морской отдых семьи на Ибице: фото

Наследник легенды футбола часто публикует совместные фото с братьями и родителями.

Лука Зидан тоже делает футбольную курьеру Фото: Instagram/Лука Зидан

Подающий надежды спортсмен Лука Зидан, сын знаменитого французского футболиста и тренера Зинедина Зидана , показал фотографии отдыха своей семьи на личной яхте в Средиземном море на острове Ибица.

Лука опубликовал в Instagram снимок со своими тремя родными братьями. Все четыре сына Зидана пошли по стопам отца и щеголяют на пляже завидными спортивными фигурами.

Фото: Instagram/Лука Зидан

Несмотря на занятость, 45-летний Зидан всегда старался уделить достаточно времени сыновьям и супруге Вероник. И Лука часто пуликует снимки с совместного отдыха знаменитой семьи. Сыновья Зидана – 23-летний Энцо, 20-летний Лука, 16-летний Тео и 13-летний Эльяс, уже становятся настоящими профессиональными футболистами, подражая своему папе-профессионалу.

У семьи Зидан есть личная яхта, и они ежегодно отдыхают у берегов Испании.

Фото: Instagram/Лука Зидан

Напомним, вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин заменит в мадридском "Реале" молодого голкипера Луку Зидана, являющегося сыном экс-наставника команды.

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