"Так бы сразу задушил". Известный украинский теннисист рассказал об отношении к русскоязычным

У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным, признался Стаховский.

Сергей Стаховский Reuters

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к российским спортсменам и журналистам.

"Относительно матчей с россиянами, то когда выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове — это удачно завершить сегодняшний матч. Хотя в 2014-м году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю", — подчеркнул теннисист в интервью 112.ua.

По его словам, сейчас такого точно нет.

"У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным – это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил", — добавляет Стаховский.

Кроме того, спортсмен отметил, что предложения относительно комментариев с блока российских журналистов были, но после Революции Достоинства, когда он заявил, что это "аморальные, лживые, неэтичные, продажные провокаторы", с ними никогда не общался.

Напомним, ранее Стаховский не захотел общаться с российскими СМИ и обвинил их во лжи.

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