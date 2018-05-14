Тайные переговоры в Англии. Фонсека может возглавить клуб АПЛ: фото

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1 / 2 Источник утверждает, что на этом фото изображен Паулу Фонеска (dailymail.co.uk)

Дэвид Салливан уже провел переговоры с тренером чемпионов Украины.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить клуб АПЛ "Вест Хэм".

Владелец клуба Дэвид Салливан уже провел переговоры с тренером чемпионов Украины, пишет Daily Mail.

Отмечается, что 45-летний португалец вместе со своим агентом Жорже Мендешем прилетел в Англию в понедельник, 14-го мая, после чего машина доставила их в особняк владельца клуба английской Премьер-лиги.

Переговоры длились 75 минут и, как сообщается, Фонсека оставил хорошее впечатление.

При этом журналисты успели сделать фото авто, на котором, по их данным, находился Фонсека со своим помощником.

Информацию о встрече подтвердил корреспондент Telegraph Джейсон Берт в Twitter.

West Ham United have indeed met with Shakhtar Donetsk coach Paulo Fonseca and his agent Jorge Mendes today. Not the only candidate either who they will speak to. Seems, as expected, it is over for David Moyes... — Jason Burt (@JBurtTelegraph) May 14, 2018





Напомним, ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить известный российский клуб.

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