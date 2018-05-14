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Тайные переговоры в Англии. Фонсека может возглавить клуб АПЛ: фото

Сегодня, 11:45
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1 / 2 Источник утверждает, что на этом фото изображен Паулу Фонеска (dailymail.co.uk)

Дэвид Салливан уже провел переговоры с тренером чемпионов Украины.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить клуб АПЛ "Вест Хэм".

Владелец клуба Дэвид Салливан уже провел переговоры с тренером чемпионов Украины, пишет Daily Mail.

Отмечается, что 45-летний португалец вместе со своим агентом Жорже Мендешем прилетел в Англию в понедельник, 14-го мая, после чего машина доставила их в особняк владельца клуба английской Премьер-лиги.

Переговоры длились 75 минут и, как сообщается, Фонсека оставил хорошее впечатление.

При этом журналисты успели сделать фото авто, на котором, по их данным, находился Фонсека со своим помощником.

Информацию о встрече подтвердил корреспондент Telegraph Джейсон Берт в Twitter.


Напомним, ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить известный российский клуб.

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Теги:  
Паулу Фонсека, Вест Хэм, Дэвид Салливан
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