Тайные слова Хацкевича и эмоции Вернидуба. Тренеры "Динамо" и "Зари" о выступлении в ЛЕ

Вам лучше не знать, что я сказал своим футболистам, заявил главный тренер "Динамо".

Александр Хацкевич Фото: fcdynamo.kiev.ua

Игра киевского "Динамо" в первом и втором таймах встречи группового раунда ЛЕ с албанским "Скендербеу" различались в плане агрессивной игры в атаке.

Об этом заявил главный тренер киевлян Александр Хацкевич, сообщает пресс-служба "Динамо".

Он отметил, что причиной может быть то, что два центральных защитника, от которых требуется быстрое начало атаки и смена направления, очень много играли поперек и назад.

"Денис Гармаш играл неправильно, у нас не было игрока между линиями, который должен был эти передачи получать и обострять игру", — подчеркнул Хацкевич.

"Во втором тайме мы начали мощно, хорошо в игру вошел Мораес. После второго гола мы начали контролировать ход игры и, самое главное, добились позитивного результата", — рассказал белорусский специалист.

"Что я сказал футболистам в раздевалке? Вам лучше не знать, что я им сказал", — уверяет Хацкевич.

Юрий Вернидуб zarya-lugansk.com

В свою очередь, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб после поражения в домашнем матче от шведского "Эстерсунда" не скрывал своих эмоций, сообщает пресс-служба луганского клуба.

"Мы вроде поначалу все делали правильно, старались контролировать мяч, но как же медленно все это делали! — посетовал после матча тренер "Зари". — С такими скоростями — это не футбол. Я не узнавал своих ребят. Не было скорости, не было остроты, зато были постоянные апелляции к арбитрам, как будто вышли какие-то звезды! Опытные, казалось, футболисты допускали такие ошибки, после которых возникает вопрос: а стоит ли продолжать с ними работать? Первый гол полностью сломал игру. Причем он возник ни из чего, после ошибки. За такие ошибки надо серьезно наказывать, штрафовать или еще что-нибудь придумать".

"К сожалению, сейчас это наш уровень. Надо его повышать, и мы над этим работаем. Однако далеко не все настроены работать в полную силу, все делают для галочки. Сейчас я даже не хочу думать о том, чего мы можем достичь в этой Лиге Европы. Сейчас надо переключаться на чемпионат Украины, где у нас дела тоже идут хуже некуда", — добавил Вернидуб.

Напомним, ранее сообщалось, что дома киевское "Динамо" победило албанский "Скендербеу" — 3:1, а во Львове луганская "Заря" проиграла шведскому "Эстерсунду" — 0:2