Тайсон о встрече с "МанСити" в Лиге чемпионов: "Это будет топовый матч, ждем его с огромным нетерпением"

"У нас очень тяжелая группа, так что все игры будут сложными", — говорит атакующий полузащитник "Шахтера"

Тайсон Официальный сайт ФК "Шахтер"

В ближайшие вторник-среду (26-27 сентября) состоятся матчи второго тура группового раунда, в одном из которых донецкий "Шахтер" на выезде встретится с "Манчестер Сити".

В первом туре "горняки" добыли яркую победу над "Наполи" — 2:1 в Харькове, а теперь готовятся испытать поле "Сити оф Манчестер". Там их ожидает не только тяжелейшая игра против лидера английской Премьер-лиги, но и приятные встречи.

О том, как "горнякам" удалось выиграть у "Наполи" и на что они надеются в Манчестере, а также о многом другом корреспонденту UEFA.com рассказал атакующий полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсон.

— Перед матчем с "Наполи" Паулу Фонсека сказал: "Чтобы победить, нам нужно сыграть почти идеально". Это был почти идеальный матч "Шахтера"?

— Думаю, да. Вся команда сыграла безупречно. Особо хочу отметить самоотдачу каждого игрока. Нам было очень важно удачно начать турнир, и мы добыли по-настоящему большую победу. Надеюсь, что впереди нас ждет еще не один выигрыш и в конечном счете — выход в плей-офф.

— Этот результат прибавил вам уверенности?

— Конечно! К тому же после таких побед намного приятнее работать, тренировки приносят больше удовольствия. Ведь ты понимаешь, что команда действительно двигается в правильном направлении. Наша цель — выход из группы, и мы должны шаг за шагом к ней идти.

— Чего ждете от матча с "Манчестер Сити"?

— У нас очень тяжелая группа, так что все игры будут сложными. "Сити" — великолепная команда с выдающимся тренером. Все знают Пепа Гвардиолу и то, как он работает. В его распоряжении опытные игроки высочайшего класса.

Это будет топовый матч, и мы его ждем с огромным нетерпением. После "Наполи" нам нужно было сосредоточиться на играх в чемпионате Украины, но признаюсь, что было очень трудно не думать о "Сити".

— Как и в "Шахтере", в составе "Сити" много бразильцев, включая бывшего капитана "горняков" Фернандиньо...

— Это наш общий большой друг, мы все его любим. Он очень мне помог, когда я только пришел в "Шахтер". Он добился большого успеха и уважения в нашем клубе. Но сейчас он играет в другой команде, так что мы попытаемся его победить.

— Наверняка с особыми чувствами будете играть и против других партнеров по сборной Бразилии?

— Будет здорово снова увидеться с Жезусом, Эдерсоном, Фернандиньо. В последние дни мы с ними много общались. Но, как мы говорим в Бразилии, на поле друзей нет. На поле каждый игрок хочет победы своей команды. Моя цель — помочь "Шахтеру" выиграть этот матч.

— Фернандиньо, возможно, увидит совсем другой "Шахтер". Насколько команда изменилась за последние годы?

— Конечно, изменения есть. К нам пришел новый тренер, у него свои взгляды и методы. В игровом плане мы действительно изменились, причем, считаю, в лучшую сторону. До прихода Паулу Фонсеки мы несколько лет не выигрывали чемпионат Украины, а в первом же сезоне с ним завоевали все национальные трофеи.

Паулу Фонсека фото: shakhtar.com

— Вам комфортно работать с Фонсекой?

— Разумеется. Он молодой тренер, который все еще учится. Но при этом он очень здорово нас тренирует. Мы изо всех сил стараемся помочь ему добиться своих целей, а он в свою очередь помогает нам. Ну и, конечно же, очень классно, что мы можем общаться с ним на одном языке.

— Вы раньше всегда играли на фланге, а сейчас больше действуете в центре. Нравится новая позиция?

— Поначалу было непривычно, не очень хорошо себя чувствовал в этой роли. Но сейчас все отлично, я приспособился и снова могу помогать своим партнерам, в том числе Бернарду и Марлосу — как и они мне. Но самое главное, что мы понимаем, чего от нас хочет тренер.

— В "Шахтере" особая, южноамериканская атмосфера?

— У нас в команде восемь или девять бразильцев, плюс два аргентинца — так что мы чувствуем себя одной семьей. Мы все дружим, отлично общаемся, но не только между собой — с украинцами тоже. Они отличные ребята, много нам помогают. В этом плане все просто прекрасно.

— А как было сразу после переезда в Украину? Помните свои ощущения после трансфера в харьковский "Металлист"?

— Да, это был 2010 год, мне было страшно, ведь я ничего не знал об этой стране. Впервые приехал в Украину летом, было жарко и вообще все идеально. Но затем пришел ноябрь, декабрь, январь... Мороз минус 15. Я очень хотел назад в Бразилию, не хотел оставаться в Украине.

Но ничего — привык. В "Металлисте" мне очень нравилось, и я всегда буду помнить свой первый украинский клуб. Сейчас я очень счастлив здесь — на Украину вообще нет никаких нареканий. Я уже семь лет в стране, которая просто великолепно меня приняла. Теперь мне лишь хочется, чтобы поскорее остались позади трудности, которые переживает Украина, и все стало хорошо.

— Насколько тяжело жить в Киеве, играть в Харькове, постоянно быть в разъездах?

— Это очень сложно. Мы все бы хотели снова играть в Донецке, при наших болельщиках. Очень скучаем по этому городу, по людям, которые там живут. Мы продолжаем играть для них и надеемся, что скоро вернемся. Многие дончане сейчас живут в Харькове, и "Шахтер" чувствует поддержку и там, и в других городах. На каждом матче нас поддерживают болельщики, для нас это очень многое значит.

Напомним, в матче первого тура "МанСити" в гостях растерзал "Фейеноорд" — 4:0. Исход матча был решен в первые 25 минут, а голами отметились Стоунз, 2, Агуэро, 10, Габриэл Жезус, 25 и Стоунз, 63.