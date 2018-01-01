Террористы ИГИЛ грозят терактами в Киеве во время проведения финала ЛЧ

Об угрозах со стороны исламистов сообщают фанаты футбольных клубов.

Матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве Фото: Reuters

Болельщики мадридского клуба "Реал" и английского "Ливерпуль" подверглись многочисленным угрозам со стороны членов террористической организации Исламское государство

В закрытых группах террористов в Telegram появились сообщения, в которых члены ИГИЛ грозятся устроить в Киеве вооруженные атаки.

Помимо скрытых угроз, боевики опубликовали плакаты, на которых угрожают кровопролитием во время финала Лиги чемпионов в украинской столице.

Фото: The Sun

Издание Daily Star отмечает, что в Украине пограничный контроль не предполагает сканирование лица людей, которые могут подозреваться в терроризме.

Впрочем, эксперты отмечают, что в Киеве ИГИЛ не планирует атак, а вот Чемпионат мира по футболу в России – под угрозой.

Фото: The Sun

"Скорее всего, это сигнал перед Чемпионатом мира в России. Этот турнир – их настоящая цель", – цитирует директора отдела разведки по Европе, Северной и Южной Америки в Max Security Solutions (Тель-Авив) Оли Уилшира (Ollie Wiltshire) британский таблоид The Sun.

Напомним, мачт "Реал" – "Ливерпуль" в рамках финала Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщалось ранее, накануне финала ЛЧ более 2,2 тысяч фанатов "Реала" уже вернули свои билеты, так как не сочли возможным путешествие в столицу Украины.

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