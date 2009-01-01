Трагедия в Мексике. В ДТП погиб экс-чемпион мира по боксу и его брат

Авария произошла в Соноре, спортсмену было 25 лет.

Давид Санчес Скриншот видео с youtube.com

В мексиканском Соноре вбывший чемпион мира по боксу, который выступал во втором наилегчайшем весе (до 52 кг) — Давид Санчес.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на BoxingScene.

Агентство уточнило, что вместе с боксером в машине находился его брат Джонатан Санчес, он тоже скончался.

Экс-чемпиону мира было 25 лет, он обладал поясом с января 2014 года по сентябрь 2015-года (уступил титул панамскому боксеру Луису Консепсьону).

Напомним, в октябре 2016 года в американском городе Цинциннати в возрасте 60 лет умер один из величайших боксеров в истории спорта — легендарный американец Аарон Прайор (прозвище "Ястреб").

Видео: Televisa Hermosillo Oficial