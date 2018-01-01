Тренер "Лацио" объяснил значимость победы римлян над "Динамо"

Наставник римского клуба ожидал, что его подопечные смогут достичь положительного для себя результата.

"Лацио" заслужило победу над "Динамо", считает Симоне Индзаги Reuters

Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги заявил, что киевское "Динамо" очень мало проигрывает в Европе, особенно на своем поле, поэтому победа его подопечных над клубом становится от этого еще более значимой.

Римляне заслужили победу в матче, рассказал он после игры, говорится на сайте столичной команды.

"В этом сезоне мы выиграли Суперкубок страны (Италии — Ред.), было много хороших матчей в нашем исполнении, поэтому я ожидал, что... нам удастся достичь положительного для себя результата", — отметил наставник.

Напомним, вечером 15 марта в Киеве прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио", местная команда проиграла со счетом 0:2 и вылетела с турнира. Узнать больше о противостоянии можно здесь.