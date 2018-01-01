Тренер "Ливерпуля" о провале в финале Лиги чемпионов: клуб потерял очень важного игрока

Наставник английской команды сказал, что после проигрыша "Реалу" старается сохранять профессионализм.

"Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов потерял очень важного футболиста, отметил Юрген Клопп Reuters

Главный тренер английского "Ливерпуля" — немец Юрген Клопп, поздравил мадридский "Реал" с победой в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Англичане испытывают ужасные чувства, "не смогли выиграть и потеряли очень важного футболиста (египтянина, нападающего Мохаммеда Салаха — Ред.)", приводит слова наставника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Уход Салаха с поля был серьезным моментом матча. Ему не повезло, он упал на плечо и получил серьезную травму. Но мы никогда не узнаем, как бы мог закончиться матч, если бы он остался. Мы, естественно, были шокированы и слишком глубоко отошли назад", — отметил специалист.

Клопп добавил, что сам "не в порядке, совсем наоборот", но старается сохранять профессионализм. "Мои чувства сейчас не так важны. Я уже проигрывал важные матчи прежде и смогу справиться с разочарованием. Но сейчас все мы испытываем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных", — подчеркнул тренер.

Напомним, 26 мая вечером в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов, "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Читайте наши новости в Facebook