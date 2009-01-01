Тренер МЮ о матче за Суперкубок УЕФА: мы бились до последней секунды

За "Реал" выступают игроки с нереальными качествами, сказал Моуриньо.

Жозе Моуриньо Reuters

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" — португалец— заявил, что во время матча запротив мадридского "Реала" его команда билась до последней секунды.

Об этом он рассказал в интервью официальному сайту УЕФА, пишет football.ua.

В то же время наставник подчеркнул, что за клуб из Мадрида "выступают игроки с нереальными качествами".

"Я доволен многими аспектами нашей игры… У нас команда топ-класса, но "Реал" — просто другой уровень… Мы бились до последней секунды, это здорово", — отметил специалист.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом" состоялся в македонском Скопье, он завершился со счетом 1:2. Узнать больше о противостоянии можно здесь.