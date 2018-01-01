Тренер олимпийского чемпиона рассказал, как Абраменко хотели переманить в Россию

Тренер подтвердил, что Абраменко хотели переманить в Россию, но он отказал.

Александра Абраменко.

Тренер олимпийского чемпиона Пхенчхана фристайлиста Александра Абраменко Энвер Аблаев уверяет, что украинский спортсмен, отказался выступать за Россию.

"Да, это правда, что Александра хотели переманить в Россию и он отказал. Ему предлагали перейти на другую сторону. А после Олимпиады, как только закончился финал, подошли представители другой страны", — сказал Аблаев в интервью "5 каналу".

Тренер не уточнил, представители какой страны обратились к ним в Южной Корее.

Тренер также отметил, что его самого неоднократно звали представлять Россию, но он отказывался работать с "триколором".

"Такие же предложения на протяжении долгого времени поступали и мне. Сначала предлагали, чтобы я и Станислав Кравчук переехали в Россию и выступали за сборную. Это было и перед Турином, и перед Ванкувером. Но мы не отступали от своих идей", — сказал он.

Кроме того, по словам тренера, сборной Украины по фристайлу тренироваться в государстве негде. А зимней базой для тренировок пока является Финляндия.

"Зимняя база — это Финляндия. В принципе там тренируются все, потому что Финляндия сегодня — это единственное место, где можно тренироваться в 10-15 числах ноября. То есть туда съезжается весь мир", — сказал тренер Аблаев.

Напомним, Александр Абраменко на Олимпиаде-2018 завоевал золотую медаль 18 февраля, она пока единственная в активе сборной Украины на Играх. За победу спортсмен получит от украинского государства крупную премию.