Тренер рассказал, за счет чего Владимир Кличко может победить Джошуа

Британец очень силен физически и обладает сильнейшим ударом, отметил Башир.

Афиша боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа Facebook.com/KlitschkoOfficial

Второй тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинцаАли Башир считает, что его подопечный может победить чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британииза счет опыта.

Об этом он рассказал в интервью Bayloric Worldwide Television, пишет Чемпионат.

В то же время специалист подчеркнул, что нашему соотечественнику будет сложно противостоять британцу.

"Владимир стареет, нужно быть реалистами", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, "Кличко будет сложно победить, потому что Джошуа — молодой (27 лет — ред.), непобежденный чемпион, который очень силен физически и обладает сильнейшим ударом". "Владимиру будет уже 41 на момент боя", — добавил Башир.

"Но может ли опыт Владимира перевесить преимущества Джошуа? Может. Он прошел все: он падал, на нем ставили крест — а он вернулся и 10 лет управлял дивизионом", — подчеркнул второй тренер.

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа в конце апреля 2017 года в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем бое можно здесь.

Фото: facebook.com/KlitschkoOfficial