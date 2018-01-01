Тренер "Ромы" пожаловался на опытных игроков: в матче с "Шахтером" допустили много детских ошибок

Итальянская команда потеряли концентрацию при счете 1:1, отметил Ди Франческо.

На поле были две "Ромы", считает Эусебио Ди Франческо Reuters

Главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" опытные игроки его команды допустили слишком много детских ошибок.

Специалист подчеркнул, что нехватка агрессии — проблема "Ромы", говорится на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"... на поле были две "Ромы". В первом тайме мы играли так, чтобы создавать проблемы сопернику, а во втором — только оборонялись. Не знаю, почему так получилось. Очень обидно, что мы пропустили гол, когда мяч находился в середине поля", — заявил он.

Наставник сказал, что его клубу не хватает умения сохранять темп и показывать хороший результат, когда он испытывает трудности. "Мы потеряли концентрацию при счете 1:1. "Шахтер" — прекрасная команда. Мы сделаем все, чтобы отыграться, но это будет очень сложно", — добавил Ди Франческо.

Напомним, "Шахтер" и "Рома" играли в Харькове вечером 21 февраля на стадионе "Металлист", матч закончился со счетом 2:1. Проведение ответного матча запланировано в столице Италии Риме 13 марта.

