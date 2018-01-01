Тренер сборной Франции разозлился после вопроса о команде России

Наставник французов отказался отвечать на вопрос журналистов.

Дешам не понял, почему должен комментировать игру России Фото: Goal.com

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам грубо ответил на вопрос о команде России, который был задан на пресс-конференции перед матчем полуфинала чемпионата мира 2018 года с Бельгией.

"Переводчик, вы уверены, что вопрос был о сборной России? Я что, реально должен говорить об этой команде? Ну ладно, просто я не понимаю, почему меня просят говорить о сборной России накануне полуфинала чемпионата мира против другой команды. Не вижу логики. Здесь есть журналисты из Франции, Бельгии, других стран. Давайте двигаться дальше", - цитирует французского наставника "Советский спорт".

Напомним, полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

Как ранее сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram