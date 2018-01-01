Тренер сборной Саудовской Аравии назвал причину "крупного и неожиданного" проигрыша россиянам

Игра была трудной, отметил специалист.

Хуан Антонио Пицци признал, что Саудовская Аравия плохо играла с Россией Reuters

Испанец, главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци считает, что в России на Чемпионате мира по футболу 2018 его команда уступила россиянам, поскольку плохо играла.

РФ сыграла очень хорошо, приводит слова наставника Football.ua.

"Это была трудная игра, мы потерпели крупное и неожиданное поражение…", — отметил специалист.

По его словам, игрокам команды Саудовской Аравии "не удалось проявить себя с лучшей стороны".

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"Не думаю, что соперник нас чем-то удивил. Такой результат объясняется нашей плохой игрой", — добавил Пицци.

Напомним, 14 июня вечером в России прошел матч открытия ЧМ-2018 между сборной страны и командой Саудовской Аравии, россияне победили со счетом 5:0. Турнир будет проходить по 15 июля, в нем примут участие 32 сборные. Команда Украины не смогла пробиться дальше десятого тура группового этапа квалификации чемпионата.

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