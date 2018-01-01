Тренерский штаб "Динамо" пополнил испанский специалист — СМИ

Испанец уже работал с нынешним наставником столичного клуба, отметили журналисты.

Испанец Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб "Динамо", узнали СМИ Скриншот видео с youtube.com

Тренерский штаб киевского футбольного клуба "Динамо" пополнил испанский специалист — Эдуардо Докампо.

Главный тренер клуба белорус Александр Хацкевич уже работал с испанцем в сборной Беларуси, говорится на странице FootballHub в Facebook.

"Без испанцев — никуда... По нашей информации, Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб FC Dynamo Kyiv", — отмечается в сообщении.

Испанец Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб "Динамо", узнали СМИ Скриншот с facebook.com/footballhubua

Ранее СМИ писали, что капитан сборной Украины, полузащитник Руслан Ротань покидает ряды "Динамо" — срок действия контракта спортсмена с командой завершается летом 2018 года, его не продлят.

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