Триумф "Манчестер Юнайтед". Англичане победили "Аякс" и выиграли ЛЕ, опубликованы фото и видео

Англичане имели преимущество на протяжении всего матча, а первый гол забили уже на 18-й минуте игры.

Англичане победили «Аякс» и выиграли ЛЕ Reuters

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0 и стал триумфатором ЛЕ.

Англичане имели преимущество на протяжении всего матча, а первый гол забили уже на 18-й минуте игры. Отличился Поль Погба. Хорошую комбинацию разыграли англичане и вывели Погба на ударную позицию перед линией штрафной — мяч после выстрела француза попал в ногу соперника и срикошетив влетел в сетку мимо голкипера "Аякса".



Ajax vs Manchester United 0-0 -Paul Pogba First... gashiylli223

Номинальные гости финала продолжали удерживать преимущество, но голов в первом тайме зрители больше так и не увидели.

А в самом начале второго тайма, на 48-й минуте, отличился Генрих Мхитарян. После подачи углового и скидки партнера головой Мхитарян сумел сориентироваться и, опередив соперника, с линии вратарской пробил под перекладину.



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В дальнейшем англичане без труда удержали свое преимущество.

"Аякс" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Погба, 18, Мхитарян, 48

"Аякс": Онана — Велтман, де Лигт, Санчес, Ридевалд (де Йонг, 82) — Классен, Зиех, Шене (ван де Беек, 70) — Траоре, Юнес, Дольберг (Нерес, 62)

"Манчестер Юнайтед": Ромеро — Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан — Эррера, Погба, Феллаини — Мхитарян (Лингард, 74), Мата (Руни, 90), Рашфорд (Мартиаль, 84)

Предупреждения: Велтман, Юнес, Ридевалд — Мхитарян, Феллаини, Мата

Напомним, в полуфинале Лиги Европы "Аякс" по сумме двух матчей (5:4) взял верх над французским "Лионом", а "Манчестер Юнайтед" с общим счетом 2:1 обыграл испанскую "Сельту".

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