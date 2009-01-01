Триумф в Канаде. Порошенко поздравил украинку с победой на Кубке мира по маунтенбайку

Поздравляю Яну с фантастической победой и искренне желаю новых успехов, написал Порошенко.

Порошенко поздравил украинку с победой на Кубке мира facebook.com/olympicua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую спортсменку Яну Беломоину с победой на Кубке мира по маунтенбайку.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Украинка Яна Беломоина стала обладательницей Кубка мира 2017 года по маунтенбайку! Поздравляю Яну с фантастической победой и искренне желаю новых успехов", — написал Порошенко.

Отметим, что Беломоина досрочно обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку.

Вчера в канадском Мон-Сен-Анн она одержала победу на предпоследнем, пятом этапе Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри, опередив легендарную француженку Полин Ферран-Прево и канадку Кэтрин Пендрел.

Это позволило Беломоиной досрочно обеспечить себе победу в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку, сообщает Sportarena.

Заключительный, шестой этап Кубка мира пройдет 26-27 августа в итальянском Валь ди Соле. Однако для Беломоиной, которая выиграла три из состоявшихся пяти этапов, турнирного значения он уже не будет иметь.

Напомним, ранее сообщалось, что женская сборная Украины по стрельбе стала лучшей на чемпионате Европы в Баку.

Фото: @olympicua.