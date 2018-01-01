Триумф в США. Украинский боксер завоевал чемпионский пояс по версии WBA

Поединок с американский боксером украинец провел на очень хорошем уровне.

Артем Далакян завоевал звание чемпиона мира union-boxing.com

Украинец Артем Далакян завоевал звание чемпиона мира по боксу в наилегчайшем весе в американском Инглвудев в бою с американцем Брайаном Вилорией.

30-летний Артем Далакян был первым номером рейтинга WBA и изначально должен был боксировать против японца Кадзуко Иока, но тот решил досрочно завершит карьеру, оставив титул вакантным. Поединок против Вилории стал для Далакяна 16-м на профиринге. До этого Артем 15 поединков завершил победами. При этом, 11 боев украинец завершил досрочно, пишет sport.ua.

Поединок с Вилорией украинец провел на очень хорошем уровне. Далакян владел преимуществом, был быстрее 37-летнего американца и больше наносил акцентированных ударов. Уступая по очкам, Вилория мог рассчитывать только на "лаки панч", но Далакян хорошо работал в защите. В предпоследнем раунде американец получил серьезное рассечение после удара локтем и последний раунд провел, истекая кровью. Далакян мог завершить бой досрочно, но Вилория выстоял до конца боя. Судьи единогласным решение отдали победу по очкам Артему Далакяну. Все трое рефери отдали победу украинцу со счетом 118-110.

Отметим, что Далакян стал третьим украинцем, который владеет поясом чемпиона мира в профессиональном боксе. На данный момент поясами чемпионов мира владеют Александр Усик и Василий Ломаченко.