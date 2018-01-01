Триумфальные слова Усика "Батя в здании": откуда взялась эта фраза

Украинский боксер является поклонником рэпа.

Усик не сдержал эмоции после победы в Москве Фото: Twitter/World Boxing Super Series

Александр Усик поделился радостью после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии, выкрикнув фразу "Батя в здании".

"Спасибо землякам и всем, кто поддерживал. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!" - сказал чемпион.

Фраза "Батя в здании" – это название и слова из песни российского видеоблогера Юрия Хованского. Примечательно, что сам автор отреагировал на цитату Усика.

Фото: скрин Twitter/Юрий Хованский

Клип Хованского "Батя в здании" был опубликован 31 октября 2016 года и с тех пор набрал более 35 миллионов просмотров в YouTube. Трек был выпущен после победы Хованского в рэп-баттле "Версус" над другим видеоблогером – Дмитрием Лариным. Кстати, видео этого баттла с 37 миллионами просмотров является вторым самым популярным роликом в истории "Версуса".

Фраза "Батя в здании" стала интернет-мемом.

Напомним, в финале Всемирной боксерской суперсерии бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым завершился победой украинца. Он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), владельцем трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов.

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