Сегодня, 14:54 RSS

Турнир UFC 224. Все видео вечера

Сегодня, 14:20
ipopuyjmhngbfv < >
< >
1 / 1

Главным событием турнира стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ракель Пеннингтон.

В Рио-де-Жанейро прошел турнир UFC 224.

В главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес встретилась с Ракель Пеннингтон.  

Другие результаты основного карда: 

Видео боя Келвин Гастелум - Роналдо Соуза

Видео боя Маккензи Дерн - Аманда Купер

Видео боя Джон Линекер - Брайан Келлехер

Видео боя Лиото Мачида - Витор Белфорт

Смотрите также

Турнир UFC 222. Все видео вечера
Турнир UFC 223. Все видео вечера

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
UFC, UFC 244, Джон Линекер, Брайан Келлехер, Маккензи Дерн, Аманда Купер, Келвин Гастелум, Роналдо Соуза, Аманда Нуньес, Ракель Пеннингтон
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться