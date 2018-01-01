Турнир UFC 224. Все видео вечера

Главным событием турнира стал титульный поединок между Амандой Нуньес и Ракель Пеннингтон.
В Рио-де-Жанейро прошел турнир UFC 224.
В главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес встретилась с Ракель Пеннингтон.
Другие результаты основного карда:
Видео боя Келвин Гастелум - Роналдо Соуза
Видео боя Маккензи Дерн - Аманда Купер
Видео боя Джон Линекер - Брайан Келлехер
Видео боя Лиото Мачида - Витор Белфорт
Смотрите также
Турнир UFC 222. Все видео вечера
Турнир UFC 223. Все видео вечера
Читайте наши новости в Facebook