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У Авакова избиение английских фанатов в Киеве назвали "стандартной ситуацией"

Сегодня, 20:49

Избиения болельщиков происходит везде, утверждает Зорян Шкиряк.

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В Киеве избили футбольных фанатов mirror.co.uk
В избиении английских футбольных болельщиков в центре Киева нет ничего неординарного, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло.

К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину.

Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", — подчеркнул Шкиряк в комментарии телеканалу "112 Украина".

Напомним, ранее в полиции рассказали, кто напал на английских фанатов в центре Киева.

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Теги:  
Зорян Шкиряк, фанаты, избиение
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