У ФФУ есть четыре кандидата на пост главного тренера сборной Украины — СМИ

В список потенциальных претендентов вошли Мирон Маркевич, Виктор Скрипник и Роман Григорчук.
Об этом рассказал "Голосу Украины" авторитетный источник, сообщает sport.ua.
Отмечается, что в список потенциальных наставников сборной Украины кроме Шевченко вошли: Мирон Маркевич, который ранее уже возглавлял сборную Украины, Виктор Скрипник, который недавно тренировал немецкий клуб Бундеслиги "Вердер" и Роман Григорчук — возглавляет азербайджанскую "Габалу".
Напомним, ранее Шевченко назвал причину поражения сборной Украины от хорватов.