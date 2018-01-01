"У меня более высокий IQ". Белью указал на преимущество над Усиком

Разумеется, британец не сомневается в своей победе.

Белью считает себя стратегом Фото: BoxingScene

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Белью считает, что у него есть ряд преимуществ, которые позволят одержать победу в поединке с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

"Он — изумительный боец, намного лучше, чем я. Но знаете что? Он не бьет так сильно, как я. Усик делает достаточно для победы, а у меня более высокий IQ. Я понимаю профессиональный бокс лучше, чем Усик. Я дольше в профи, намного опытнее. Знаю, как подниматься с пола, я прошел через бойни. Бои Александра Усика всегда складываются в его пользу, но, поверьте мне, я уравняю бой", - цитирует Белью Вринге.

Британец подчеркнул, что в него никто не верил накануне боя против Дэвида Хэя, однако это не помещало нокаутировать именитого супертяжа дважды.

"Мне говорили, что я — мусор, что я никогда не выиграю титул чемпиона мира, что Дэвид Хэй вырубит меня за два раунда. Потом те же люди говорили, что Хэй был расслаблен. Когда я побил его во второй раз, они говорили, что я побил старика. Они всегда находят оправдания", - резюмировал Белью.

Напомним, следующий бой украинского чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика состоится с британцем Тони Белью в октябре или ноябре текущего года.

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