"У меня было 3000 предложений". Лунин раскрыл подробности перехода в "Реал"

По словам Лунина, у него было множество предложений относительно продолжения карьеры.

Андрей Лунин тсал игроком "Реала" realmadrid.com

Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал подробности своего перехода в стан победителей Лиги чемпионов – мадридского "Реала".

По словам Лунина, у него было множество предложений относительно продолжения карьеры.

"Все знают, что у меня было 3000 предложений, но "Реал" – это моя мечта. Я пришел сюда не ради денег", — отметил украинец.

Он также подчеркнул, что играть в составе "Реала" было его мечтой, пишет Marca.

"Прямо сейчас я не думаю о том, чтобы стать первым номером, но я хочу этого в будущем. Я хотел бы провести в "Реале" много лет и выиграть с ним Лигу чемпионов", — добавил Лунин.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Зидана освободит для Лунина место в "Реале".

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