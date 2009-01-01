У Милевского болит душа за "Динамо". Прочит Хацкевича на место Реброва

Мне кажется, назначение Маркевича — маловероятно, заявил экс-форвард сборной Украины.

Артем Милевский Вконтакте

После вероятной отставки главного тренера "Динамо" Сергея Реброва место "рулевого" столичного клуба может занять белорус Александр Хацкевич

Об этом заявил бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский в интервью FootballHub.

"Помог ли бы "Динамо" Маркевич? Не знаю… Мне кажется, назначение Маркевича — маловероятно. Возможно, Хацкевич. Мне кажется, что эта кандидатура была бы идеальной после Реброва. У него могло бы получиться что-то интересное, — сказал Милевский.

В то же время Милевский в instagram поделился видео о том, как во время посещения Киева проехался по улицам города в авто.